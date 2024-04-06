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СССР-Россия

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Зе готовится бежать?

Зе готовится бежать?

Он отлично понимает, что ему, как верховному командующему ВСУ, ничего не простят Андрей Соколов    Первые сообщения о том, что Зеленский готовится бежать, появились сразу после начала СВО.

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ЛБ
Людмила Боченкова
Беги  Зеля!беги!
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Пульхерия Djem
От нас не убежит.
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Елена
Его надо арестовать и судить с конфискацией имущества. А то хорошо устроился - разрушил страну, море людей погубил, нахапал денег и поедет безнаказанно их тратить в свое удовольствие...
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