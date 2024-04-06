Он отлично понимает, что ему, как верховному командующему ВСУ, ничего не простят Андрей Соколов Первые сообщения о том, что Зеленский готовится бежать, появились сразу после начала СВО.
Зе готовится бежать?
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ЛБ
Людмила Боченкова
Беги Зеля!беги!
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14 час.
Пульхерия Djem
От нас не убежит.
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13 час.
Елена
Его надо арестовать и судить с конфискацией имущества. А то хорошо устроился - разрушил страну, море людей погубил, нахапал денег и поедет безнаказанно их тратить в свое удовольствие...
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4 час.
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