Раскрыты причины падения заработков Киркорова и Баскова

Заработки певцов российской эстрады Филиппа Киркорова и Николая Баскова резко сократились в связи со снижением интереса к ним, а также возрождением интереса публики к музыке 80-90-х годов, говорится в материале издания «Вокруг ТВ» .
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