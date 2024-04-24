«Будьте уверены — мы никуда не денемся», — TikTok прокомментировал закон о своё...

«Будьте уверены — мы никуда не денемся», — TikTok прокомментировал закон о своём запрете в СШАГенеральный директор TikTok Шоу Зи Чу (Shou Zi Chew) заявил, что компания намерена через суд добиться разрешения на дальнейшую работу в США, где популярный сервис коротких видео насчитывает 170 млн пользователей.