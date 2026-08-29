Пища настоящих сибиряков: чем она так удивляет остальных жителей России

Ещё каких-нибудь сто лет назад сибирский стол считался в России эталоном изобилия. Современники отмечали: даже сибирский крестьянин питался так, как «не дай бог чиновнику средней руки в Петербурге» .
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