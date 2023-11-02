Швейцарский банк SGKN запустил торговлю криптовалютами

Швейцарский банк SGKB вводит торговлю Bitcoin и Ethereum. St.Galler Kantonalbank (SGKB), один из 24 швейцарских кантональных банков, объявил о запуске услуги по торговле топовыми криптовалютами Bitcoin и Ethereum.
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