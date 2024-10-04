247 педагогов Иркутской области вышли на досрочную пенсию после 25 лет работы

В Иркутской области с начала года досрочно на пенсию вышли 247 педагогов. По данным пресс-службы регионального отделения Социального фонда России, среди них учителя, воспитатели, тьюторы и другие специалисты, занимающимся педагогической деятельностью.
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