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Женщина обвинила бывшего опекаемого ребенка в растлении ее сына в Ленобласти спустя семь лет

Молодой человек к этому моменту уже успел получить и отбыть срок за разбой и грабеж. Молодого человека заподозрили в растлении семилетнего мальчика в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти в период с мая по август 2016 года.

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