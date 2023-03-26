Женщина обвинила бывшего опекаемого ребенка в растлении ее сына в Ленобласти спустя семь лет

Молодой человек к этому моменту уже успел получить и отбыть срок за разбой и грабеж. Молодого человека заподозрили в растлении семилетнего мальчика в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти в период с мая по август 2016 года.
Молодой человек к этому моменту уже успел получить и отбыть срок за разбой и грабеж. Молодого человека заподозрили в растлении семилетнего мальчика в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти в период с мая по август 2016 года.
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