Якутия отложила пошлину на алмазы из-за низких цен на рынке

Айсен Николаев заявил на Восточном экономическом форуме, что Россия перенесла введение экспортной пошлины на алмазы на полгода.
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