В Пекине оценили отношения России и Китая

Отношения России и Китая становятся все более зрелыми, независимыми и стабильными. Об этом рассказал глава МИД КНР Ван И во время конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году китайской дипломатии, пишет РИА Новости.
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