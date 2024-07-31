"Такие решения не приходят за один миг, причина гораздо глубже". Татьяна Бакальчук рассказала подробности о разводе с мужем и ситуации вокруг Wildberries

Татьяна Бакальчук, которая накануне официально подала на развод с мужем Владиславом на фоне скандала, в интервью изданию "Комсомольская правда" рассказала подробности ситуации с объединением Wildberries с Russ Outdoor, высказалась о причинах развода, а также объяснила, что будет с маркетплейсом Wildberries на фоне скандала.
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