"Такие решения не приходят за один миг, причина гораздо глубже". Татьяна Бакальчук рассказала подробности о разводе с мужем и ситуации вокруг Wildberries

Татьяна Бакальчук, которая накануне официально подала на развод с мужем Владиславом на фоне скандала, в интервью изданию "Комсомольская правда" рассказала подробности ситуации с объединением Wildberries с Russ Outdoor, высказалась о причинах развода, а также объяснила, что будет с маркетплейсом Wildberries на фоне скандала.