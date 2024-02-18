Вторжение НАТО в Беларусь будет проходить под предлогом «защиты местного населения»

АндрейБорков

Лукашенко покруче нашего Путина в вопросах обороны и безопасности будет. Если НАТО попрет на Белоруссию, то Лукашенко тут же охерачит прущих тактическим ЯО, которое мы ему предоставили. Тут даже тени сомнения нет. Если НАТО готово к такому развитию событий, то флаг в руки, барабан на шею и паровоз навстречу! Дальность действия "Искандеров", размещенных в Белоруссии, позволяет окучить и Польшу и часть Германии, про Проебалтику и говорить не чего. Ну и кто рискнет жизнью за мутные идеалы "западных ценностей"? Одно бело подкармливать и содержать прошмандовок типа Тихановской, и совсем другое дело пускать под ядерный ножик своих людишек, свои города и села.