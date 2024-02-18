Беларусь давно стала точкой пристального внимания Запада. Поэтому не удивительно, что на фоне масштабных военных учений в Польше и не менее серьезных военных приготовлений «миролюбивого» блока НАТО в Литве, в последние дни в СМИ вновь всплыла белорусская террористка Светлана Тихановская (список КГБ Беларуси), живущая то на литовской, то на польской территории за счет различных ежегодных «международных премий мира».
Вторжение НАТО в Беларусь будет проходить под предлогом «защиты местного населения»
Комментарии
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Александр Широков
Глупости, не сунутся они в Белоруссию, это же то же самое, что напасть на Россию.
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12 час.
Наталия
Путин с Лукашенко были готовы к такому сценарию и все предусмотрели.
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11 час.
АндрейБорков
Лукашенко покруче нашего Путина в вопросах обороны и безопасности будет. Если НАТО попрет на Белоруссию, то Лукашенко тут же охерачит прущих тактическим ЯО, которое мы ему предоставили. Тут даже тени сомнения нет. Если НАТО готово к такому развитию событий, то флаг в руки, барабан на шею и паровоз навстречу! Дальность действия "Искандеров", размещенных в Белоруссии, позволяет окучить и Польшу и часть Германии, про Проебалтику и говорить не чего. Ну и кто рискнет жизнью за мутные идеалы "западных ценностей"? Одно бело подкармливать и содержать прошмандовок типа Тихановской, и совсем другое дело пускать под ядерный ножик своих людишек, свои города и села.
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4 час.
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