Спички - не игрушка

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«В НАТО боятся, как зайцы». Столтенберг потребовал от России гарантий того, что РЭБ РФ не будут применяться к альянсу

«В НАТО боятся, как зайцы». Столтенберг потребовал от России гарантий того, что РЭБ РФ не будут применяться к альянсу

Уходящий на пенсию генеральный секретарь НАТО, вновь поднял тему военно-технического превосходства России.

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Комментарии
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саша пупкин
Совсем ебу дался болезный)))
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15 час.
ЛН
Леонид Никоноров
А сдаться он не потребовал? Блять, дебил!
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15 час.
Samarium
Пусть эта натовская скотина наконец-то заткнется....При всем этом раскладе Россия просто ОБЯЗАНА применять к странам нато ВСЕ, на что способна, исключая до поры. до времени, ядерное оружие...
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14 час.

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