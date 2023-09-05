«В НАТО боятся, как зайцы». Столтенберг потребовал от России гарантий того, что РЭБ РФ не будут применяться к альянсу
Уходящий на пенсию генеральный секретарь НАТО, вновь поднял тему военно-технического превосходства России.
Комментарии
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Совсем ебу дался болезный)))
А сдаться он не потребовал? Блять, дебил!
Пусть эта натовская скотина наконец-то заткнется....При всем этом раскладе Россия просто ОБЯЗАНА применять к странам нато ВСЕ, на что способна, исключая до поры. до времени, ядерное оружие...
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