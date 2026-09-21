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Власти обсудили поставки топлива регионам на уровне не ниже 2025 года

Власти обсудили поставки топлива регионам на уровне не ниже 2025 года

Власти и нефтяные компании обсудили меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей прошлого года.

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