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Марочко: российские военные у Кременной выявили ранее не известные системы РЭБ

Марочко: российские военные у Кременной выявили ранее не известные системы РЭБ

Российские военнослужащие обнаружили на Сватовско-Кременском направлении ранее не известные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые активно используют Вооруженные силы Украины наряду с западными системами радиолокационной разведки.

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