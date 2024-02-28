Марочко: российские военные у Кременной выявили ранее не известные системы РЭБ

Российские военнослужащие обнаружили на Сватовско-Кременском направлении ранее не известные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые активно используют Вооруженные силы Украины наряду с западными системами радиолокационной разведки.
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