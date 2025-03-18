Трамп: скандал с Зеленским в Белом доме был устроен специально

Президент США впервые объяснил, зачем спровоцировал Владимира Зеленского на неадекватное поведение.Скандальная пресс-конференция, на которой Владимир Зеленский поругался с президентом США Дональдом Трампом, была разработана заранее и устроена специально.
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