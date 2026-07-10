Вызов принят: Россия нацелилась на захват мирового рынка

США своими санкциями и запретами на поставку технологий отбросили Россию от ее амбициозной цели стать одним из ведущих лидеров на мировом рынке по экспорту СПГ.
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