☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 334 подписчика

Вызов принят: Россия нацелилась на захват мирового рынка

Вызов принят: Россия нацелилась на захват мирового рынка

  США своими санкциями и запретами на поставку технологий отбросили Россию от ее амбициозной цели стать одним из ведущих лидеров на мировом рынке по экспорту СПГ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гена Саваторов
надо быть самодостаточными без разбазаривания своих ископаемых. да и природа скажет спасибо.
Ответить
4 н.
тимур чагалидзе
Все просрали при помощи чубысей, Гайдаров и прочих упырей.
Ответить
4 н.