Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Мы не можем позволить победить России» – Макрон обещает затягивание войны на Украине

«Мы не можем позволить победить России» – Макрон обещает затягивание войны на Украине

Страны западного блока должны быть готовы, что спонсировать войну против России придётся ещё долго. Об этом на конференции дипломатов в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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