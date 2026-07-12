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The Eurasia Daily news agency

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The expert explained the difficulty of repelling drone attacks on Russian refineries

The expert explained the difficulty of repelling drone attacks on Russian refineries

In an interview with the "We are Aware" program on Tsargrad TV, Dmitry Kuzyakin, general designer of the Center for Integrated Unmanned Solutions, spoke about the problem of repelling attacks by Ukrainian drones on Russian refineries.

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