In an interview with the "We are Aware" program on Tsargrad TV, Dmitry Kuzyakin, general designer of the Center for Integrated Unmanned Solutions, spoke about the problem of repelling attacks by Ukrainian drones on Russian refineries.
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