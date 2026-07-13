Синоптик Ильин спрогнозировал потепление до +28 градусов в Подмосковье

После череды дождливых дней в Подмосковье ожидается возвращение летнего тепла. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что к середине недели столбики термометров приблизятся к отметке +28 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии