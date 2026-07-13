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Синоптик Ильин спрогнозировал потепление до +28 градусов в Подмосковье

Синоптик Ильин спрогнозировал потепление до +28 градусов в Подмосковье

После череды дождливых дней в Подмосковье ожидается возвращение летнего тепла. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что к середине недели столбики термометров приблизятся к отметке +28 градусов.

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