На улице Кирова возле “Пятерочки” могут запретить парковку

Вопрос подняли местные жители Жители областного центра обратились к городским властям с просьбой рассмотреть вопрос об организации безопасного движения в районе магазина “Пятерочка”, расположенного около дома №15 на улице Кирова.
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