Когда в России появится аналог Instagram*

Аким Воземчук

Мой бизнес вложился в рекламу в Инстаграм каждый месяц от 60-70 тысяч на рекламу ,отдача существенно перекрывала затраты,заказы шли из всех регионов страны .Смерть наступила как всегда неожиданно,в России запретили Инстаграм а взамен НИЧЕГО.Заказов не стало,бизнес влачит жалкое существование,деятельность малого бизнеса России практически убита и не надо приводить частные примеры успешного дела на других площадках,адекватного аналога в России просто нет. В Контакте реклама не дает НИЧЕГО,сколько вложил и ни копейки отдачи.Тупость российских чиновников просто достала всю Россию .