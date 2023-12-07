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Парламентская газета

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Когда в России появится аналог Instagram*

Когда в России появится аналог Instagram*

Хотя запрещенные в России социальные сети теряют популярность, блогеры по-прежнему используют их, чтобы зарабатывать деньги, и сами вкладываются в рекламу на этих площадках.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Мой бизнес  вложился в рекламу в Инстаграм каждый месяц от 60-70 тысяч на рекламу ,отдача существенно перекрывала затраты,заказы шли из всех регионов  страны .Смерть наступила как всегда неожиданно,в России запретили Инстаграм а взамен НИЧЕГО.Заказов не стало,бизнес влачит жалкое существование,деятельность малого бизнеса России практически убита и не надо приводить частные примеры успешного дела  на других площадках,адекватного аналога в России просто нет. В Контакте  реклама  не дает НИЧЕГО,сколько вложил и ни копейки отдачи.Тупость российских чиновников просто достала всю Россию .
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