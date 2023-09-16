«Кузов все-таки не сковородка». Автомобилистам рассказали, как не стоит мыть свою машину

Мойка автомобиля является достаточно простой процедурой, однако существует ряд правил, при нарушении которых можно испортить лакокрасочное покрытие, рассказал редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с радио Sputnik.
Мойка автомобиля является достаточно простой процедурой, однако существует ряд правил, при нарушении которых можно испортить лакокрасочное покрытие, рассказал редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с радио Sputnik.
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