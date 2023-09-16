Банки.ру

95 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Алексеевич
    Ну если путин пообещал, значит железобетонно. Как и с повышением пенсионного возраста.Путин пообещал со...
  • Виктория Городецкая
    По идее тогда у нас еще есть время до конца года взять квартиру. Во всяком случае постараться это сделать. Планировал...Когда кончатся де...
  • Степан Капуста
    Злоумышленник не читал роман Юлиана Семенова "Бомба для диктатуры пролетариата". Умный алмазы спрячет в ...Тайник в нижнем б...

«Кузов все-таки не сковородка». Автомобилистам рассказали, как не стоит мыть свою машину

Мойка автомобиля является достаточно простой процедурой, однако существует ряд правил, при нарушении которых можно испортить лакокрасочное покрытие, рассказал редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с радио Sputnik.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх