Какао и платина: лидеры роста мая, кофе и литий теряют позиции

Стоимость какао-бобов и платины резко выросла в мае, тогда как цены на кофе и литий упали. Агропродукция, металлы и энергоносители испытали разнообразные ценовые изменения на мировых рынках, согласно анализу ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.
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