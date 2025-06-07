Награда за верность: Сербия единственная из европейских стран получила право на полеты над РФ

БЕРЛИН, 7 июня, ФедералПресс. Немецкое издание Focus с возмущением сообщило о предоставлении Сербии права полетов над российской территорией, что стало своеобразной наградой за отказ Белграда присоединиться к западным санкциям против Москвы.
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