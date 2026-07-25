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Царьград

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Вот это да: Рекордная поставка топлива. Россия получила важнейший сигнал. Что налёт врага вскрыл о WB

Вот это да: Рекордная поставка топлива. Россия получила важнейший сигнал. Что налёт врага вскрыл о WB

В стране обозначили приоритеты распределения нефтепродуктов. В июле восстановлены простаивавшие в результате ударов мощности.

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