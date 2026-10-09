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MeMo-Logic

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В Москве зафиксировали самую тёплую погоду за неделю

В Москве зафиксировали самую тёплую погоду за неделю

Пятница, 9 октября, стала самым тёплым днём недели в Москве .

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