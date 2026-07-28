Amazon запросила разрешение на запуск 5105 спутников для прямой связи со смартфонами

Пуск ракеты Atlas V со спутниками Amazon Leo на борту / © ULA Новая система позволит подключать смартфоны и другие совместимые устройства напрямую через спутники, обеспечивая связь в районах, где отсутствует покрытие сотовых сетей.
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