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Amazon запросила разрешение на запуск 5105 спутников для прямой связи со смартфонами

Amazon запросила разрешение на запуск 5105 спутников для прямой связи со смартфонами

Пуск ракеты Atlas V со спутниками Amazon Leo на борту / © ULA   Новая система позволит подключать смартфоны и другие совместимые устройства напрямую через спутники, обеспечивая связь в районах, где отсутствует покрытие сотовых сетей.

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