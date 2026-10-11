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Происшествия

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В Саратове оперативниками УБК пресечена противоправная деятельность пятерых студентов, которые оказывали содействие сотрудникам мошеннических колл-центров

В Саратове сотрудниками УБК ГУ МВД России по Саратовской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ пресечена незаконная деятельность пятерых студентов.

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