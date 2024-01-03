Сергей Ошаров, издатель: «Первая книга не окупилась, но меня уже было не остановить»

Литературная жизнь расцветает в самых неожиданных местах нашей большой страны. В Минусинске с населением всего 80 тысяч жителей появилось частное издательство, выпускающее книги местных авторов и красочный объемный альманах «Енисейская Сибирь».
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