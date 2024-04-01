Белый дом: разведка не выявила связи РФ со случаями «гаванского синдрома»

Разведка Соединённых Штатов не считает, что за случаями «гаванского синдрома» у американских государственных служащих стоит Российская Федерация, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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