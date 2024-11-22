Парадокс Зеленского объяснил Царёв: Лучше взятие Киева и выход русских к границе Польши, чем перемирие

Фото: коллаж Царьграда Парадокс Владимира Зеленского объяснил Олег Царёв: для него лучше взятие Киева и выход русских военных к границе Польши, чем перемирие, сохранение Украины и, соответственно, выборы.
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