Почему на Украине арестовывают генералов ВСУ – разбор Politico

Война на истощение напрягает армию Украины. Пока страна хочет заручиться поддержкой Дональда Трампа, ВСУ несет тысячные потери и страдает от дезертирства, удерживая фронт против России, – пишет европейская версия Politico.
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