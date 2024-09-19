Mash: Лии Ахеджаковой запретили лежать

Известной российской актрисе Лии Ахеджаковой поставлен строгий медицинский диагноз. Врачи запретили ей длительное пребывание в вертикальном положении, как сообщает Telegram-канал Mash, из-за воспаления седалищного нерва.
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