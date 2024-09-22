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Военное обозрение

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Удары западным оружием по территории России: «Окрошка по-киевски» или «Иранское возмездие»

Удары западным оружием по территории России: «Окрошка по-киевски» или «Иранское возмездие»

Пора заканчивать с вегетарианской политикой и перейти красные линии, которые мы сами себе нарисовали.

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