Международное олимпийское движение ведёт себя в худших традициях нацистов. Травля наших спортсменов нарастает, и МОК – активный соучастник происходящего.
ИСИНБАЕВА ПЛАКАЛА НЕ ЗРЯ: ГОСДУМУ ПОПРОСИЛИ ВЫЙТИ ВОН ИЗ СПОРТА
Комментарии
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Татьяна Коровина
Ну понятно, Поздняков там кормится, что ещё ему говорить. А Тарасова... Может и всему народу заниматься своими делами и не лезть в спорт? Только деньги бюджетные на это тратить? Развели предателей в спорте, да ещё и не лезть, только расходы на них оплачивать. Не жирно вам будут?
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16 час.
Валерий Вадимов
предатели кругом..ибо нет идеологии,базиса патриотизма....поэтому скоро всё будет трещать по швам
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15 час.
Валентин Щербаков
Пока сами не научимся жить своим умом и без вмешательства местных оборотней от спорта и всяких западных извращенцев, у нас не будет ни спорта, ни армии, ни экономики. Хватит быть добреньким и жалеть "проклятые западные ценности" и безмозглые западные власти...
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13 час.
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