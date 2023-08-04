ИСИНБАЕВА ПЛАКАЛА НЕ ЗРЯ: ГОСДУМУ ПОПРОСИЛИ ВЫЙТИ ВОН ИЗ СПОРТА

Татьяна Коровина

Ну понятно, Поздняков там кормится, что ещё ему говорить. А Тарасова... Может и всему народу заниматься своими делами и не лезть в спорт? Только деньги бюджетные на это тратить? Развели предателей в спорте, да ещё и не лезть, только расходы на них оплачивать. Не жирно вам будут?