Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Аскар Ильясов погрузятся в мир татарской мифологии

Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Сергий против нечисти. Зов предков». В продолжении франшизы о борьбе с фольклорной нечистью главные герои окажутся в Казани и погрузятся в мир татарской мифологии.
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