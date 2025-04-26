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Трамп заявил о согласовании большинства главных пунктов сделки по Украине

Трамп заявил о согласовании большинства главных пунктов сделки по Украине

Теперь нужна встреча на «очень высоком уровне», подчеркнул американский лидерПрезидент США Дональд Трамп после прибытия в Рим на похороны папы римского Франциска заявил, что «это удачный день для переговоров и встреч с Россией и Украиной», а соглашение между Москвой и Киевом согласовано по большинству основных пунктов.

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