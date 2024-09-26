«Произносит любую чушь»: в МИД РФ прокомментировали слова Столтенберга об ударах вглубь России

Захарова: Столтенберг должен осознавать последствия заявлений об ударах по РФ Анастасия Степанова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила генсека НАТО Йенса Столтенберга в «несамостоятельности», заявив, что говорить о разрешении Киеву ударять вглубь РФ может только человек, «на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь».