Зеленская презентовала «Словарь устойчивости»

24 августа супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская в ходе шестого саммита первых леди и джентльменов из 14 стран (лично и онлайн), состоявшегося в Киеве, презентовала «Словарь устойчивости» — разработанную, в том числе, украинскими учёными философию устойчивости, призванную определить украинские подходы к сохранению жизнеспособности, силы и способности учиться.