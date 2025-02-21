Снег перебрался на север Крыма, дорожники – за ним!Раздольненский и Красноперекопский районы:Раздольное -5°C, снегСнег на участках дорог:Раздольное – Евпатория (до 20 км)Славянское – Евпатория (до Тавриды)Черноморское – Воинка (41-97 км)Красноперекопск -8°C, снегДжанкойский район:-5.