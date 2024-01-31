Чувашский уполномоченный помогает производственному предприятию реализовывать инвестиционный проект

Бизнес-омбудсмен Чувашии Александр Рыбаков оказывает поддержку компании ООО «Э.», которая обратилась к нему с просьбой содействия для разрешения вопроса непринятия администрацией города Новочебоксарска, осуществляющей полномочия собственника земельного участка, мер в части самовольного занятия земли, в установленном порядке предоставленной предприятию.