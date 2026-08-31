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Курские новости

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Курянин требует с Фатежской ЦРБ 3 млн за оставленную салфетку

Курянин требует с Фатежской ЦРБ 3 млн за оставленную салфетку

Мужчина два года испытывал недомогание и принимал обезболивающие, пока в другой клинике не обнаружили оставленную после операции марлевую салфетку.

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