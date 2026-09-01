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Мировое обозрение

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«До 20 сентября»: Буданов* сделал прогноз по массированным атакам на Киев

«До 20 сентября»: Буданов* сделал прогноз по массированным атакам на Киев

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* допустил, что российские войска продолжат массированные удары беспилотниками по Киеву вплоть до парламентских выборов в России.

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