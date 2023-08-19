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Карлсен не планирует играть на турнире претендентов: «При нынешнем формате – абсолютно никаких шансов»

Сегодня 16-й чемпион мира из Норвегии сыграет в полуфинале Кубка мира в Баку. Призовое место на этих соревнованиях позволяет выступить на турнире претендентов 2024 года, где определится соперник китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону.

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