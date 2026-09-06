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ТАСС

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Специалисты группировки "Центр" производят до 25 дронов в сутки

Специалисты группировки "Центр" производят до 25 дронов в сутки

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" способны создавать до 25 беспилотников в сутки.

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