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Царьград

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Первый сигнал организма: Учёные назвали симптом, возникающий незадолго до агрессивного рака

Первый сигнал организма: Учёные назвали симптом, возникающий незадолго до агрессивного рака

Такой агрессивный вид онкологии как рак лёгкого на первых стадиях может себя не проявлять. Иногда недуг "начинается" с боли в спине.

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