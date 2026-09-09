В Челябинской области за сутки потушили 54 природных пожара

В Челябинской области продолжают тушить природные пожары. За утро 8 сентября зафиксировали 54 очага, большую часть из них уже потушили.
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