Приметы и поверья, связанные с днем Семена Ранопашца 10 мая 2024 года Clickio10 мая 2024 года в православном календаре отмечается память святого Симеона, что является особой датой для православного народа.
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