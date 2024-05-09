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Приметы и поверья, связанные с днем Семена Ранопашца 10 мая 2024 года

Приметы и поверья, связанные с днем Семена Ранопашца 10 мая 2024 года

Приметы и поверья, связанные с днем Семена Ранопашца 10 мая 2024 года Clickio10 мая 2024 года в православном календаре отмечается память святого Симеона, что является особой датой для православного народа.

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