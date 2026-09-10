Сидоренко уходит из «НН» в «Акрон» за 40 млн рублей

Полузащитник Артём Сидоренко покидает футбольный клуб «НН» и продолжит карьеру в «Акроне». По информации инсайдера Ивана Карпова, сумма трансфера составит 40 миллионов рублей, также предусмотрены 10% от последующей перепродажи игрока.
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