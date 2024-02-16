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Помощник министра Кузнецов: состояние 14 пострадавших в Белгороде стабильное

Помощник министра Кузнецов: состояние 14 пострадавших в Белгороде стабильное

При обстреле в Белгороде пострадали почти 20 человек, из них 14 госпитализировали. Состояние всех пациентов удалось стабилизировать, заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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